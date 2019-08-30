Сергей Зозулин: Баскетбольный праздник Samara Open удался
30 августа 2019 20:45
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Напомним, прилетевший из Питера известный тренер руководил сборной "синих" в товарищеском "Матче Звезд", в котором они одержали победу со счетом 14:13. Ольга Артешина выступала за команду "красных" под руководством олимпийского чемпиона-1972, заслуженного тренера СССР Ивана Едешко.
"Турнир очень хорошо организован. Даже в такой холодный день Samara Open привлек большое количество людей на баскетбол. В этот раз было более массово, понравился репертуар. Имею в виду то, что в турнире участвовали и ветераны, пригласили игроков стритбола, участников из разных городов и даже зарубежья. Баскетбольному клубу "Самара" и Федерации баскетбола Самарской области удался этот праздник, можно только поблагодарить их за проведение этого мероприятия", - прокомментировал Сергей Зозулин.
"В празднике Samara Open понравился подход: показали на экранах историю самарского баскетбола начиная от черно-белых фотографий до последних моментов, когда ребята БК "Самара" выиграли титул чемпиона российской Суперлиги, - рассказывает Ольга Артешина. - Здорово, что к нам приехали такие великие спортсмены, как Иван Иванович Едешко, Сергей Панов (самый титулованный баскетболист России, а ныне — министр спорта Нижегородской области. - Прим. Волга Ньюс), Вальдемарас Хомичус (олимпийский чемпион-1988. - Прим. Волга Ньюс). Они показали молодому поколению, что дело баскетбола, дело всей их жизни, до сих пор живет и они его развивают. Конечно, "Матч Звезд" был необычаен именно наличием таких великих людей. Я к этому матчу отношусь дружески, товарищески. Ни о каком счете, конечно же, не думаешь. Очень здорово, что на нашей земле есть праздник баскетбола, традиционный турнир, посвященный простому тренеру Юрию Павловичу Тюленеву. Спустя многие года после ухода из жизни его дело живет и живет очень ярко. Большое спасибо, что есть люди, которые этим занимаются и ценят это".
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