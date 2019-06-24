Сергей Косилов: "Благодарю за прекрасную организацию Российско - Китайских игр в Самаре"
24 июня 2019 18:39
61
Сергей Косилов, заместитель Министра спорта РФ:
"От имени Министерства спорта РФ благодарю Правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова за прекрасную организацию Российско - Китайских игр в Самаре, традиционное гостеприимство и теплую встречу на самарской земле", - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МИнСпорта С
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1131
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
958
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1222
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8206
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8677
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8382
Спорт в регионе
24 июня 2019 19:02
В финале соперником Максима Скуратова стал Мерт Ильбарс из Турции. Самарский борец одержал убедительную победу - 11:0. Спорт в регионе
61
24 июня 2019 18:39
"За традиционное гостеприимство и теплую встречу на самарской земле." Спорт в регионе
61
24 июня 2019 15:53
В Казахстане одной из самых популярных букмекерских контор является 1хБет. Спорт в регионе
26
24 июня 2019 11:30
Соревновались более 400 спортсменов из РФ и КНР в возрасте от 13 до 19 лет. Спорт в регионе
191
23 июня 2019 21:01
Самарская шпажистка завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию Виолетта Храпина завоевала серебро командного турнира. Спорт в регионе
259
23 июня 2019 18:32
На дистанцию вышло около 200 спортсменов. Спорт в регионе
336
23 июня 2019 18:27
В финале она одолела победительницу предыдущего чемпионата Европы. Спорт в регионе
281
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
290
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
472
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
423
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
398
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
496
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
484
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
512
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
408
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
658
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
678
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
414
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
732
Мероприятия