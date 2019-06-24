Сергей Косилов: "Благодарю за прекрасную организацию Российско - Китайских игр в Самаре"

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"От имени Министерства спорта РФ благодарю Правительство Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова за прекрасную организацию Российско - Китайских игр в Самаре, традиционное гостеприимство и теплую встречу на самарской земле", - говорится в сообщении.Фото: пресс-служба МИнСпорта С