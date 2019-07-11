Сергей Корниленко завершит игровую карьеру и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича

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Сегодня на клубной базе "Крыльев Советов" состоялась открытая тренировка для СМИ. Перед началом тренировки на вопросы журналистов ответил председатель Совета директоров клуба. Он сообщил, чтозавершит игровую карьеру и войдет в тренерский штаб Миодрага Божовича, передает пресс-служба ФК "КС".– Сергей Корниленко – этой мой друг и товарищ. Как и все самарские болельщики, я отношусь к нему с глубочайшим уважением. Это человек, который на протяжении длительного времени очень многое делал для клуба. Тяжелейшую травму он получил в игре, действуя, как всегда, самоотверженно. Но у любого спортсмена приходит момент, когда нужно решать, как действовать дальше. Мы поговорили с Сергеем Корниленко и с Миодрагом Божовичем и по итогу могу сказать, что Сергей войдет в тренерский штаб нашей команды. Я считаю, что это большое приобретение. Важно и наше уважение к этому великому спортсмену. Это человек понимающий, пользующийся авторитетом у ребят в команде, у него есть тренерская лицензия и ему интересно поработать с Божовичем. Корниленко остается в "Крыльях Советов", но уже в новом качестве, безусловно, полезном для нашей команды.Фото: пресс-служба ФК "КС"