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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сергей Корниленко представлен команде "Крылья Советов" в качестве тренера

15 августа 2019 21:12
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Сергей провел первую тренировку команды в новом качестве. В декабре прошлого года Корниленко получил тренерскую лицензию УЕФА категории
Сегодня перед вечерней тренировкой "Крыльев Советов" команде в качестве тренера был представлен Сергей Корниленко. Он закончил реабилитационный период в Мюнхене и вернулся в Самару.

Корниленко пополнил тренерский штаб Миодрага Божовича, он включен в заявку нашей команды. Сергей провел первую тренировку команды в новом качестве. В декабре прошлого года Корниленко получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А".

Сергей выступал за "Крылья Советов" на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.

– Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на "Самара Арене", так и на выездных играх, – отметил Сергей, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:    пресс-служба ФК "КС
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