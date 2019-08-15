Сергей Корниленко представлен команде "Крылья Советов" в качестве тренера

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Сегодня перед вечерней тренировкой "Крыльев Советов" команде в качестве тренера был представлен. Он закончил реабилитационный период в Мюнхене и вернулся в Самару.Корниленко пополнил тренерский штаб, он включен в заявку нашей команды. Сергей провел первую тренировку команды в новом качестве. В декабре прошлого года Корниленко получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А".Сергей выступал за "Крылья Советов" на протяжении 9 лет, провел за самарский клуб 205 матчей и забил 56 голов.– Я очень рад возвращению в Самару. Для меня начинается новый этап в футбольной карьере. Постараюсь принести такую же пользу "Крыльям" в новом качестве, какую приносил команде, будучи игроком. Буду рад видеть болельщиков как на "Самара Арене", так и на выездных играх, – отметил Сергей, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС