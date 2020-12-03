Сергей Корниленко посетил праздник "Крыльев Мечты", Видео

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В футбольном комплексе "РФЛ Арена" при поддержке ПФК "Крылья Советов" состоялся праздник для команды "Крылья Мечты", в которой занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в честь Дня инвалида, который отмечается во всем мире 3 декабря.

Перед началом праздника к ребятам обратились спортивный директор ПФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко, заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.



- "Крылья Мечты" - подшефная команда нашего клуба. Мы всегда с удовольствием принимаем участие в их жизнедеятельности и поддерживаем ребят. Футбол их объединяет, даёт им мотивацию двигаться вперёд. Я не первый год вижу, как играют в футбол ребята из "Крыльев Мечты" - они большие молодцы, искренне любят эту игру, усердно тренируются и по каким-то параметрам практически не уступают обычным детям. Всегда рады видеть воспитанников этой команды на матчах "Крыльев Советов", - отметил Сергей Корниленко.



Футболисты из "Крыльев Мечты" получили подарки от ПФК "Крылья Советов", министерства спорта Самарской области и от партнёра клуба, компании PUMA. Затем всех ребят ждала обширная развлекательная программа и товарищеский футбольный матч. Завершился праздник общей фотографией, передает ФК "КС".

Видео здесь.

Фото: ФК "КС"