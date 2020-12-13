Сергей Корниленко пообщается с болельщиками "Крыльев Советов" в прямом эфире

В понедельник, 14 декабря, спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко пообщается с болельщиками в прямом эфире.
Трансляция будет проводиться в паблике Самарская область.
Лучший вопрос по мнению Сергея Корниленко будет отмечен специальным призом от "Крыльев".
Начало эфира – в 18:00 передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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