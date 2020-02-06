Сергей Иванов на правах аренды перешел в "Крылья"
6 февраля 2020 15:21
72
Соглашение с 23-летним воспитанником "Зенита" рассчитано на полгода.
До "Крыльев" Сергей выступал за "Зенит-2" и "Кошице".
Сергей Иванов находится в расположении "Крыльев" с начала первого зимнего сбора.
За нашу команду Иванов будет выступать под 30 номером, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1916
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1700
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1974
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8999
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9303
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9143
Спорт в регионе
6 февраля 2020 15:21
Соглашение с 23-летним воспитанником "Зенита" рассчитано на полгода. Спорт в регионе
72
6 февраля 2020 14:37
В соревнованиях выступят девушки и женщины (16 лет и старше) в 4 видах программы. Спорт в регионе
95
6 февраля 2020 11:48
В этом году будет беспрецедентное количество участников – 26 гонщиков, 236 собак. Спорт в регионе
167
5 февраля 2020 23:14
В 2020 году в турнире приняли участие 26 команд старшей (14-15 лет), средней (12-13 лет) и младшей групп (10-11 лет). Спорт в регионе
255
5 февраля 2020 21:38
В соревнованиях примут участие профессиональные российские и зарубежные гонщики на собачьих упряжках, специалисты и волонтеры из России и зарубежья. Спорт в регионе
375
5 февраля 2020 18:07
Объект стал базой для тольяттинской спортивной школы №8 "Союз", где развиваются различные направления единоборств. Спорт в регионе
521
5 февраля 2020 14:03
Матчи проходят на 14-ти спортивных площадках. Спорт в регионе
298
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
571
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2317
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
876
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1955
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1485
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1089
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1083
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1598
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1608
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1900
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3027
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3596
Мероприятия