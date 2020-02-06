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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сергей Иванов на правах аренды перешел в "Крылья"

6 февраля 2020 15:21
72
Соглашение с 23-летним воспитанником
Сегодня между футбольными клубами "Зенит" и "Крылья Советов" была достигнута договоренность о переходе в нашу команду на правах аренды с правом выкупа полузащитника Сергея Иванова.

Соглашение с 23-летним воспитанником "Зенита" рассчитано на полгода.

До "Крыльев" Сергей выступал за "Зенит-2" и "Кошице".

Сергей Иванов находится в расположении "Крыльев" с начала первого зимнего сбора.

За нашу команду Иванов будет выступать под 30 номером, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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