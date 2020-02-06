Сергей Иванов на правах аренды перешел в "Крылья"

72

Соглашение с 23-летним воспитанником "Зенита" рассчитано на полгода.До "Крыльев" Сергей выступал за "Зенит-2" и "Кошице".Сергей Иванов находится в расположении "Крыльев" с начала первого зимнего сбора.За нашу команду Иванов будет выступать под 30 номером, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"