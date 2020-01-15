Сегодня в районе лыжной базы "Динамо" готовили туристическую и спортивную трассы
15 января 2020 23:59
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Подготовка осуществлялась снегоуплотнительной машиной.
Местами мало снега, но кататься можно!
Следующая подготовка планируется после обильных снегопадов, передает пресс-служба УСЦ "Чайка".
Фото: пресс-служба УСЦ "Чайка"
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