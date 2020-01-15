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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня в районе лыжной базы "Динамо" готовили туристическую и спортивную трассы

15 января 2020 23:59
74
Местами мало снега, но кататься можно!
Сегодня готовили туристическую трассу и спортивную трассу в районе лыжной базы "Динамо".

Подготовка осуществлялась снегоуплотнительной машиной. 

Местами мало снега, но кататься можно!

Следующая подготовка планируется после обильных снегопадов, передает пресс-служба УСЦ "Чайка".



Фото:    пресс-служба УСЦ "Чайка"
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