Сегодня в Самаре - официальное открытие VIII Молодежных Российско-китайских летних игр
17 июня 2019 16:50
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Сегодня - официальное открытие VIII Молодежных Российско-китайских летних игр!
В течение недели соревнования по 8 видам спорта пройдут в Самаре!
В состязаниях примут участие более 400 юных спортсменов. Соревнования будут проходить на различных площадках города, включая стадионы "Самара Арена" и "Металлург", спорткомплексы МТЛ "Арена" и "Грация", бассейн ЦСКА и волжскую набережную.
РКИ проводятся с 2006 года. Игры проходят в Российской Федерации.
СО выбрана местом проведения статусных соревнований с учетом успешного опыта региона по организации крупных спортивных мероприятий, в том числе ЧМ-2018, и тесного сотрудничества с КНР: китайская молодежь регулярно принимает участие в форуме Ivolga.
«Сегодня для нас особенный день. Впервые на территории СО открываются российско-китайские молодежные игры, и мне кажется, очень символично, что эти игры мы открываем ровно год спустя после того, как на нашей самарской земле прошел первый матч ЧМ-2018. Мы рады принимать гостей со всего мира. На ЧМ у нас побывали представители более 140 стран. Мы были рады на нашем турнире видеть наших дорогих братьев, друзей из КНР. Уверен, что та атмосфера доброжелательности, которая царила на самарской земле, та инфраструктура спортивного туризма, которая была создана, послужила серьезной основой для принятия решения о проведении игр здесь, в Самаре», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
"Каждый из вас вносит свой вклад в укрепление дружбы между нашими странами, между народами России и Китая. Лидеры наших стран выстраивают долгосрочное стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией, но будущее этого сотрудничества в ваших руках», - отметил губернатор, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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