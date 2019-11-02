Сегодня на стадионе "Металлург" прошёл футбольный турнир "Кубок Дружбы"
2 ноября 2019 21:51
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За Кубок боролись команды U-12 из Самары и Тольятти. Победителем стали ребята из "КС-ЦПФ", серебро - у "Виктории", бронза у "Сокола"
Все участники турнира получили награды и были приглашены на матч #КрыльяРубин который состоится 4 ноября на "Самара Арене"
Также подарками на мероприятии были отмечены ребята из подшефной команды "Крылья Мечты", где футболом занимаются дети с ДЦП
Завершился "Кубок Дружбы" товарищеским матчем между ветеранами "Крыльев Советов" и командой Правительства Самарской области.
Матч получился упорным и жарким.
Победу со счётом 2:1 одержали ветераны "Крыльев". По голу на счету Антона Бобра и Олега Гордеева, передает пресс-служба ФК "КС".
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