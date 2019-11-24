Сегодня ЦСКА и "Крылья" выйдут на матч в футболках, посвященных Дню Матери
24 ноября 2019 15:11
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Согласно представленной командами игровой форме, хозяева сыграют в своих традиционных красно-синих цветах (вратарская форма – черная), "Крылья" выйдут на поле в белом комплекте (свитер вратаря – фиолетовый, шорты – черные).
Миодраг Божович будет руководить нашей командой у бровки, зато наставник ЦСКА Виктор Гончаренко будет вынужден находиться на трибуне, поскольку за некорректное поведение на матче в Сочи был дисквалифицирован на два матча. Исполнять обязанности главного тренера армейцев будет Сергей Овчинников.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В случае возникновения спорных ситуаций, рефери смогут обратиться к технологии VAR.
Всего на матче организаторы ожидают порядка 15 000 болельщиков. Нашу команду в гостевом поединке поддержат порядка 300 болельщиков. Стоимость билетов в гостевой сектор – 500 рублей. Гостевые кассы откроются за полтора часа до начала матча. Вход для самарских болельщиков со стороны проезда Березовой Рощи.
Стартовый свисток на стадионе "ВЭБ Арена" прозвучит в 20:00 по самарскому времени. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. ПРЕМЬЕР" (комментаторы Константин Генич и Роман Трушечкин). Также будет доступна трансляция на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов. Матч против ЦСКА станет заключительной выездной игрой для нашей команды в 2019 году. Два оставшихся до зимнего перерыва поединка – против "Уфы" и "Урала" – "Крылья" проведут в Самаре, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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