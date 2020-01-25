Сегодня "Крылья" проведут второй матч  на турецком сборе.

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Накануне матча с пражским клубом наша команда провела утреннюю тренировку. В ней приняли участие все все игроки, работающие с "Крыльями" на сборе.Наш соперник чешский "Богемианс" после 20 туров своего чемпионата занимает 13-е место в турнирной таблице. Президентом этого клуба является Антонини Паненка – автор знаменитого пенальти "парашютом" по центру ворот, который исполняют многие футболисты.Матч начнется в 18:00 по самарскому времени и будет показан КС-ТВ в прямом эфире на сайте и YouTube-канале нашего клуба.Комментатор – Андрей Миронов, передает пресс-служба ФК "КС".