Сегодня "Крылья" проведут второй матч на турецком сборе
25 января 2020 15:04
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Накануне матча с пражским клубом наша команда провела утреннюю тренировку. В ней приняли участие все все игроки, работающие с "Крыльями" на сборе.
Наш соперник чешский "Богемианс" после 20 туров своего чемпионата занимает 13-е место в турнирной таблице. Президентом этого клуба является Антонини Паненка – автор знаменитого пенальти "парашютом" по центру ворот, который исполняют многие футболисты.
Матч начнется в 18:00 по самарскому времени и будет показан КС-ТВ в прямом эфире на сайте и YouTube-канале нашего клуба.
Комментатор – Андрей Миронов, передает пресс-служба ФК "КС".
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