Сегодня "Крылья Советов" впервые сыграют с "Чайкой"

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На совещании команды представили формы на эту игру. "Крылья Советов" сыграют в белых футболках, "Чайка" – в синих.Команды сыграют между собой впервые в истории. На матче ожидается порядка 500 болельщиков.За "Чайку" выступают экс-игроки "Крыльев Советов" Али Гаджибеков, Владислав Кулик, Владимир Хозин и Максим Палиенко, а также Максим Васильев, выступавший за молодежный состав самарской команды.Матч "Чайка" – "Крылья Советов" начнется в 20:00. Прямая трансляция игры будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"