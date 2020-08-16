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Сегодня "Крылья Советов" впервые сыграют с "Чайкой"

16 августа 2020 16:24
176
Команды сыграют между собой впервые в истории. На матче ожидается порядка 500 болельщиков.
Сегодня на стадионе "Центральный" в Песчанокопском состоялось предматчевое совещание, посвященное встрече 4-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Чайка" – "Крылья Советов".

На совещании команды представили формы на эту игру. "Крылья Советов" сыграют в белых футболках, "Чайка" – в синих.

Команды сыграют между собой впервые в истории. На матче ожидается порядка 500 болельщиков.

За "Чайку" выступают экс-игроки "Крыльев Советов" Али Гаджибеков, Владислав Кулик, Владимир Хозин и Максим Палиенко, а также Максим Васильев, выступавший за молодежный состав самарской команды.

Матч "Чайка" – "Крылья Советов" начнется в 20:00. Прямая трансляция игры будет доступна на "Яндекс.Эфире". Также за ходом поединка можно будет следить на "Радио Самара Максимум" (комментатор Андрей Миронов), передает пресс-служба ФК "КС".



Фото:     пресс-служба ФК "КС"

 
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