Сборная России выиграла бронзовые награды хоккейного чемпионата мира

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В составе нашего коллектива шайбы забросили Михаил Григоренко (14') и Артем Анисимов (21'). У чехов отличились Михал Ржепик (14') и Доминик Кубалик (19').В серии буллитов голы Ильи Ковальчука и Никиты Гусева, а также безупречная игра вратаря Андрея Василевского, принесли нашим хоккеистам бронзовые медали."Обе команды были эмоционально опустошены после полуфиналов, - сказал после матча журналистам нападающий сборной России Александр Овечкин. - Мы приехали сюда за золотом, но проиграли финнам этот матч за выход в финал. Надо было забивать свои моменты. Но мы уезжаем с медалью, уезжаем с высоко поднятой головой".Российская сборная в пятый раз в истории выиграла бронзовые медали мирового первенства, до этого наша команда занимала третье место в 2005, 2007, 2016 и 2017 годах.