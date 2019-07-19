Сборная России сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге
19 июля 2019 23:47
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Начало игры - в 20:00 по московскому времени.
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