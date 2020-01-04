Сборная России победила команду Швеции в полуфинале МЧМ по хоккею

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Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян.В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.Фото: соцсети