Сборная России победила команду Швеции в полуфинале МЧМ по хоккею
4 января 2020 20:59
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Встреча в Остраве завершилась со счетом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу россиян.
В другом полуфинале в субботу встретятся команды Канады и Финляндии. Матч за третье место и финал пройдут в Остраве в воскресенье.
Фото: соцсети
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