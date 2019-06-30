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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сборная России досрочно выиграла Европейские игры

30 июня 2019 13:52
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Европейские игры - региональные международные спортивные соревнования среди атлетов континента, которые проводятся раз в четыре года под патронажем Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет вторых Европейских игр, которые в воскресенье завершатся в Минске, передает newsru.com.

В настоящий момент в активе отечественных спортсменов 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград, что делает их недосягаемыми для ближайшего преследователя - команды Белоруссии (22-14-25). Третьей в общекомандном зачете идет сборная Италии.

В заключительный медальный день на Европейских играх будет разыграно 36 комплектов наград, однако у белорусов нет достаточного для итоговой победы представительства в финалах.

В воскресенье вечером в Минске состоится церемония закрытия вторых Европейских игр, которую почтит своим присутствием президент РФ Владимир Путин.

Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку. Сборная России выиграла медальный зачет соревнований, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.

Европейские игры - региональные международные спортивные соревнования среди атлетов континента, которые проводятся раз в четыре года под патронажем Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку. Другие континенты также проводят собственные региональные соревнования - Азиатские, Панамериканские, Панарабские и Всеафриканские игры. 
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