Самарцев приглашают на день рождения баскетбола

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21 декабря в Самаре в "МТЛ Арене" состоится большой баскетбольный праздник под названием "День рождения баскетбола". Напомним, что именно в этот день в 1891 году был сыгран первый в истории баскетбольный матч.

Спустя 129 лет все будет еще интереснее. Матчей запланировано целых два - это встреча за третье место (в 17.00) и финал (в 19.30) Кубка Федерации баскетбола Самарской области. До этого, а также в паузах - различные конкурсы в фойе "МТЛ Арены" и непосредственно на площадке.

В 19.00 (между играми) стартует торжественная церемония награждения номинантов премии "За вклад в развитие Самарского баскетбола в 2020 году". Среди лауреатов - наши команды, лучшие тренеры и игроки.

Вход в "МТЛ Арену" на праздник "День рождения баскетбола" свободный, однако количество зрителей в зале будет ограничено. Просим любителей баскетбола приезжать заранее, а также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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