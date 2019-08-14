Самарский вейкбордист победил на первенстве Европы
14 августа 2019 14:30
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Соревнования проходили в различных возрастных категориях.
Оценивали спортсменов согласно следующим критериям: композиция – сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность – амплитуда полета, стабильность; исполнение – чистота приводнения, длительность грэба относительно других райдеров.
В составе сборной команды России выступал самарский спортсмен Михаил Доладов (2006 г.р.). В категории до 14 лет он завоевал золотую медаль, набрав 76,11 балла. У серебряного призера, спортсмена из Италии, по итогам соревнований — 59,78 балла.
Михаил Доладов занимается вейкбордингом с 4 лет, тренируется под руководством Волгина Николая Вадимовича. На сегодняшний день это единственная награда такого уровня, завоеванная самарским спортсменом на соревнованиях по вейкбордингу (за катером).
В прошлом году Михаил Доладов завоевал серебро на аналогичном чемпионате, проходившем в Италии, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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