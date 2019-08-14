Самарский вейкбордист победил на первенстве Европы

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Соревнования проходили в различных возрастных категориях.Оценивали спортсменов согласно следующим критериям: композиция – сложность, частота и разнообразие трюков, усложняющие факторы; интенсивность – амплитуда полета, стабильность; исполнение – чистота приводнения, длительность грэба относительно других райдеров.В составе сборной команды России выступал самарский спортсмен(2006 г.р.). В категории до 14 лет он завоевал золотую медаль, набрав 76,11 балла. У серебряного призера, спортсмена из Италии, по итогам соревнований — 59,78 балла.Михаил Доладов занимается вейкбордингом с 4 лет, тренируется под руководством Волгина Николая Вадимовича. На сегодняшний день это единственная награда такого уровня, завоеванная самарским спортсменом на соревнованиях по вейкбордингу (за катером).В прошлом году Михаил Доладов завоевал серебро на аналогичном чемпионате, проходившем в Италии, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО