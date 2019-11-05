Самарский рапирист Кирилл Бородачев - победитель этапа юниорского Кубка мира
5 ноября 2019 14:50
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Самарский рапирист Кирилл Бородачев — занял первое место.
В финале самарский рапирист одолел представителя Курска Владислава Мыльникова.
Его родной брат, Антон Бородачев, завершил выступление в 1\32 финала, передает пресс-служба минспорта СО.
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