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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский рапирист Кирилл Бородачев - победитель этапа юниорского Кубка мира

5 ноября 2019 14:50
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В Лондоне состоялся этапа юниорского Кубка мира по рапире. Участвовало 189 спортсменов.
В Лондоне состоялся этапа юниорского Кубка мира по рапире. Участвовало 189 спортсменов.

Самарский рапирист Кирилл Бородачев — занял первое место.

В финале самарский рапирист одолел представителя Курска Владислава Мыльникова.

Его родной брат, Антон Бородачев, завершил выступление в 1\32 финала, передает пресс-служба минспорта СО. 
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Комментарии



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