Самарский паралимпиец Андрей Буков принял участие в международных соревнованиях по триатлону

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Самарский экипаж, триатлет Андрей Буков и лидер Артём Афанасьев (тренеры В.В.Тиранов, СШОР №15, и В.А.Буков) принял участие в дистанции «спринт». Она включает 750 метров заплыва в открытой воде, затем 20 км велогонки и 5 км бег. Спортсмены с нарушениями зрения на водном и беговом этапах привязаны к лидеру, велоэтап осуществляется на велотандеме.Несмотря на отмену плавательного этапа из-за шторма, а также сильнейшего ветра с Балтийского моря самарские спортсмены заняли первое место среди паратриатлетов с феноменальным результатом — 00:54:51. В общем зачете — 4-ое место среди всех участников соревнований.Андрей и Артём продолжают тренироваться и готовиться к чемпионатам России по триатлону и велоспорту, которые должны состояться в этом году, передает пресс-служба минспорта СО.