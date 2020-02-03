Я нашел ошибку
Главные новости: 
Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Эксперты и ритейлеры не ожидают серьезного дефицита «умных» телефонов, но не исключают их подорожания.
Смартфоны посадили на карантин
Такие меры вводятся из-за того, что новую инфекцию добавили в перечень особо опасных заболеваний. Кроме того, возможна изоляция заболевших и карантин.
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России
Давайте найдем по-настоящему счастливый билетик!
Самарцев приглашают к участию в конкурсе "Счастливый трамвайный билетик"
В Алматы состоялся второй этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.
Гонщики тольяттинской "Мега - Лады" сильнейшие в стране
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.
Самарский дзюдоист завоевал серебро на международном турнире
В ней приняли активное участие сотрудники территориальногоОВД, а также коллективы предприятий и организаций района и команды сельских поселений.
Исаклинские полицейские заняли первое место в районной лыжной эстафете, посвященной 75-летию Победы в ВОВ
На минувшей неделе еще 10 компаний получили почетное право использовать этот знак на своих товарах.
Региональный знак «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» присвоен более 2 000 наименований товарных позиций
сегодня  Понедельник, 3 февраля, 15:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/02:
USD 63.14
0.1
EUR 69.6
0.18
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский дзюдоист завоевал серебро на международном турнире

3 февраля 2020 14:43
63
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.

Ислам Хаметов (СШОР №6, тренеры Гуляев А.Ю., Хусаинов У.А.). в весовой категории 66 кг завоевал серебро, передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:   пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1910
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1693
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1962
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8993
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9291
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9132
Весь список
Спорт в регионе
3 февраля 2020  14:49
В Алматы состоялся второй этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.
Гонщики тольяттинской "Мега - Лады" сильнейшие в стране
В Алматы состоялся второй этап личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.  Спорт в регионе
63
3 февраля 2020  14:43
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.
Самарский дзюдоист завоевал серебро на международном турнире
В Софии состоялся открытый турнир Европы по дзюдо Участвовало 252 спортсмена из 33 стран.   Спорт в регионе
63
3 февраля 2020  12:00
Самарский филиала ЦСКА проведет зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
Самарский филиала ЦСКА проведет зимний чемпионат ЦВО по офицерскому троеборью
По итогам турнира будет сформирована сборная команда. Спорт в регионе
119
3 февраля 2020  10:26
Сотрудники Росгвардии заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою Они отличились в пяти весовых категориях.
Сотрудники Росгвардии заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою
Они отличились в пяти весовых категориях. Спорт в регионе
163
2 февраля 2020  22:03
Вторая ничья сегодня - на этот раз с действующим чемпионом Белоруссии.
"Крылья Советов" – "Динамо-Брест" (Беларусь) – 1
Вторая ничья сегодня - на этот раз с действующим чемпионом Белоруссии.  Спорт в регионе
356
2 февраля 2020  18:09
31-летний российский голкипер Евгением Фроловым перешел в нашу команду из "Сочи".
Евгений Фролов пополнил состав "Крыльев Советов"
31-летний российский голкипер Евгением Фроловым перешел в нашу команду из "Сочи".  Спорт в регионе
392
2 февраля 2020  18:01
Второй сбор "Крылья Советов" начали с ничьей.
"Крылья Советов" – "Чайка" (Песчанокопское) – 2:2
Второй сбор "Крылья Советов" начали с ничьей. Спорт в регионе
417
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
533
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2195
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
820
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1786
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1438
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1018
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1033
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1541
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1560
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1848
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2967
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3542
Весь список

Мероприятия
Исаклинские полицейские заняли первое место в районной лыжной эстафете, посвященной 75-летию Победы в ВОВ
В Самарской области сотрудники ГИБДД продолжают проводить проверку автобусов
В Самарской области отметили 77-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные