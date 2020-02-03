Самарский дзюдоист завоевал серебро на международном турнире
3 февраля 2020 14:43
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Ислам Хаметов (СШОР №6, тренеры Гуляев А.Ю., Хусаинов У.А.). в весовой категории 66 кг завоевал серебро, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО.
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