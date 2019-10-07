Самарский батутист - призер этапа Кубка мира
7 октября 2019 14:46
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Спортсмен Самарской области Андрей Юдин в индивидуальных прыжках завоевал бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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