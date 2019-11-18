Самарские ушуисты завоевали 14 медалей на всероссийских соревнованиях
18 ноября 2019 13:06
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С 12 по 14 ноября в Москве во Дворце Единоборств состоялся Всероссийский турнир и кубок России по ушу.
По итогам соревнований спортсмены сборной Самарской федерации ушу (тренер Лазарев Александр) принесли в копилку Самарской области 14 медалей: 4 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых. Всего в состязаниях принимали участие около 600 спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации.
В командном зачете во Всероссийском турнире самарские спортсмены заняли 12 место.
В Кубке России, где выступали спортсмены в возрастной категории старше 18 лет, Самарская область заняла 5 командное место.
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