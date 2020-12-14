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Самарские спортсмены завоевали медали Кубка и первенства России по тайскому боксу

14 декабря 2020 17:28
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Всего в соревнованиях принимали участие 704 спортсмена. Сборную Самарской области представили 11 человек.

С 8 по 13 декабря в Нижегородской области проходили Кубок и первенство России по тайскому боксу. Всего в соревнованиях принимали участие 704 спортсмена. Сборную Самарской области представили 11 человек из трех ведущих клубов федерации региона («Тай Булл», «Тайгер», «Пересвет»).

Подготовку сборной к соревнованиям проводили президент федерации тайского бокса Самарской области Нуждин Вячеслав Сергеевич, старший тренер детской сборной Боброва Ольга Сергеевна, старший тренер молодёжной сборной команды области Зоткин Сергей Анатольевич, секретарь и менеджер сборной команды Зоткина Анна Алексеевна. Несмотря на большую конкуренцию, наши спортсмены показали высокий результат и возвращаются домой с 6 медалями.

Обладателями бронзовых наград стали Юрий Етриванов (кат. муж. 63.5 кг, «Тайгер»), Варвара Чернова (кат. юниоры 60 кг, «Тайгер»), Данила Тофан (кат. мальч, 54 кг, «Тай Булл»), Владислав Форменов (кат. муж. 86 кг, «Пересвет»), Наталья Рыжкова (кат. дев. 48 кг, «Пересвет»).

Самый высокий результат показала Анастасия Христюкова (кат. дев. 44 кг, «Пересвет»). Она стала победительницей  Первенства России впервые в истории самарского тайского бокса. И обеспечила таким образом себе путёвку уже на первенство и чемпионат мира, передает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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