Самарские спортсмены выступят на чемпионате мира по мини-гольфу в Китае
19 октября 2019 11:08
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23 - 27 октября, Китай, Чжоучжуан.
В составе сборной команды РФ 9 спортсменов , из них 4 представителя Самарской области: Елена Суконникова, Игорь Пантелемонов, Тимур Рамазанов и Филипп Нестерович, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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