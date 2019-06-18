Самарские спортсмены выступят на ІІ Европейских играх
18 июня 2019 14:54
114
В состав сборной РФ вошли 7 атлетов Самарской области.
Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в 4 года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Первые Игры прошли в Баку в 2015 году. Местом проведения вторых соревнований был выбран Минск. Помимо медалей спортсмены поборются за попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио – соревнования в 8 видах спорта включены в квалификационную систему Олимпиады – 2020.
Для участия во ІІ Европейских играх отбор прошли 7 спортсменов Самарской области: Ксения Курач (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Арам Адамян (все – дзюдо), Дмитрий Лопин (легкая атлетика, бег), Михаил Мельник, Андрей Юдин (оба – прыжки на батуте), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1108
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
928
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1199
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8190
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8653
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8357
Спорт в регионе
18 июня 2019 15:59
«Думаю над этим. Если сейчас все в Самаре будет хорошо, попытаюсь получить российский паспорт», — сказал Божович. Спорт в регионе
105
18 июня 2019 14:54
В международных спортивных соревнованиях по 15 видам спорта за награды поборются более 4000 участников из 50 стран. В состав сборной РФ вошли 7 атлетов Самарской... Спорт в регионе
114
18 июня 2019 13:37
Соревнования пройдут в шести категориях. Спорт в регионе
112
18 июня 2019 09:55
В состав сборной РФ вошли 7 атлетов Самарской области. Спорт в регионе
157
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
359
17 июня 2019 20:52
Сегодня футболисты и тренерско-административный штаб нашей команды собрались в Москве, где в течение двух дней игроки будут проходить медосмотр в одном из... Спорт в регионе
304
17 июня 2019 19:51
В Чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из 9 городов. Спорт в регионе
280
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
394
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
362
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
332
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
426
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
416
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
374
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
359
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
324
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
591
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
617
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
359
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
662
Мероприятия