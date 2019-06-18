Самарские спортсмены выступят на ІІ Европейских играх

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В состав сборной РФ вошли 7 атлетов Самарской области.Европейские игры - международные комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в 4 года под руководством Европейских олимпийских комитетов. Первые Игры прошли в Баку в 2015 году. Местом проведения вторых соревнований был выбран Минск. Помимо медалей спортсмены поборются за попадание на Олимпийские игры 2020 года в Токио – соревнования в 8 видах спорта включены в квалификационную систему Олимпиады – 2020.Для участия во ІІ Европейских играх отбор прошли 7 спортсменов Самарской области: Ксения Курач (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Арам Адамян (все – дзюдо), Дмитрий Лопин (легкая атлетика, бег), Михаил Мельник, Андрей Юдин (оба – прыжки на батуте), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО