Самарские спортсменки выиграли медали соревнований по плаванию для лиц с ОВЗ
12 декабря 2019 16:14
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В соревнованиях участвовали воспитанницы самарского тренера Евгении Викторовны Маховой.
Алешина Софья завоевала серебро на дистанции 50 метров баттерфляй (53, 74 секунды) и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем (1.54,43 секунды).
Серебро записала в свой актив и Сафронова Мария на дистанции 50 метров на спине (58.67 секунды), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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