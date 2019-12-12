Самарские спортсменки выиграли медали соревнований по плаванию для лиц с ОВЗ

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С 6 по 9 декабря в Москве состоялись всероссийские соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Открытый Кубок Олеси Владыкиной». В них выступали более 360 пловцов с нарушением зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и синдромом Дауна из 20 регионов страны.В соревнованиях участвовали воспитанницы самарского тренера Евгении Викторовны Маховой.Алешина Софья завоевала серебро на дистанции 50 метров баттерфляй (53, 74 секунды) и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем (1.54,43 секунды).Серебро записала в свой актив и Сафронова Мария на дистанции 50 метров на спине (58.67 секунды), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО