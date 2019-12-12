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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсменки выиграли медали соревнований по плаванию для лиц с ОВЗ

12 декабря 2019 16:14
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В них выступали более 360 пловцов с нарушением зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и синдромом Дауна из 20 регионов страны.
С 6 по 9 декабря в Москве состоялись всероссийские соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Открытый Кубок Олеси Владыкиной». В них выступали более 360 пловцов с нарушением зрения, слуха, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением интеллекта и синдромом Дауна из 20 регионов страны.

В соревнованиях участвовали воспитанницы самарского тренера Евгении Викторовны Маховой.

Алешина Софья завоевала серебро на дистанции 50 метров баттерфляй (53, 74 секунды) и бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем (1.54,43 секунды).

Серебро записала в свой актив и Сафронова Мария на дистанции 50 метров на спине (58.67 секунды), передает пресс-служба минспорта СО.




Фото:    пресс-служба минспорта СО
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