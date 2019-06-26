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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсменки выиграли бронзу первенства России по теннису

26 июня 2019 15:38
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В матче за 3 место они обыграли соперниц из Москвы.
В Казани состоялось первенство России по теннису (до 17 лет).

Спортсменки СШОР №1 Влада Ленская-Богомолова и Анастасия Феклистова (тренер - А.А.Смоляков) завоевали бронзовые медали.

В матче за 3 место они обыграли соперниц из Москвы, передает пресс-служба минспорта СО.  


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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