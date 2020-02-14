Самарские полицейские приняли участие в мастер-классе по боевым искусствам

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В этот раз мастер-класс для сотрудников полиции прошел на базе центра боевых искусств. В мероприятии, направленном на повышение профессиональных и физических навыков полицейских, приняли участие сотрудники ГИБДД ОМВД России по Волжскому району, под руководством своего начальника Дмитрия Баландова и начальника отдела кадрового обеспечения ОМВД России по Волжскому району Владимира Ларгина.Своими навыками поделились руководитель региональной спортивной общественной организации «Федерация Киокушинкай каратэ-до» Михаил Стрыгин и профессиональные спортсмены - мастер спорта по ММА в разделе самообороны, экс-чемпион лиги GFC Владимир Селиверстов и профессиональный боец лиги GFC Марк Волков.Владимир Селиверстов отметил: «Полицейские часто сталкиваются с опасными моментами в повседневной работе. Поэтому им необходимо быть физически крепкими и подготовленными к любой жизненной ситуации».Спортсмены показали сотрудникам полиции приемы и упражнения, которые помогут в реальной обстановке, для предотвращения противоправных действий. В ходе занятий именитые спортсмены продемонстрировал наиболее эффективные элементы боевых единоборств и поделились секретами собственного успеха.Инспектор ДПС ОМВД России по Волжскому району Николай Мартынов рассказал: «Хорошо, что нас пригласили на мероприятие. В нашей повседневной службе подобные мастер-классы очень нам помогают».По окончании мастер-класса полицейские сфотографировались со спортсменами и выразили надежду, что подобные встречи продолжатся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области