Самарские пловцы завоевали 4 медали чемпионата России

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выиграл на дистанции 200 метров баттерфляем.завоевала золото на дистанциях 200 и 400 метров комплексом, серебро 100 метров комплексом.Турнир был отборочным соревнованием для участия в чемпионате Европе по плаванию на короткой воде, который пройдет 4-8 декабря в Глазго (Великобритания), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО