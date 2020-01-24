Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья

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В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 субъектов РФ. Команда Самарской области завоевала 32 медали.Самарскую область на чемпионате представляли спортсмены: Яна Костина, Вячеслав Ленский, Беляев Василий, Петрукович Альбина, Безногова Татьяна, Ганечкин Константин, Пульвер Кирилл, Запевалова Марина, Буков Андрей, Викулова Анастасия (все — Самара), Сухарев Сергей, Щевелев Егор, Цыпленков Иван, Ксенофонтов Дмитрий, Потешкина Ольга (все — Тольятти), а также Тимонина Елизавета (Отрадный).Чемпионат среди лиц с ПОДАСергей Сухарев (класс S7) завоевал 3 золотых медали (дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), серебро (50 м баттерфляем) и бронзу (100 м на спине).Яна Костина (класс S1) — 2 золота (100 м на спине, 50 м на спине), 2 серебра (50 м вольный стиль, 200 вольный стиль в объединенном классе s1 — s2).Кирилл Пульвер (класс S6) выиграл 3 серебряных медали (100 м и 400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием).Иван Цыпленков (класс S2) получил серебро (50 м брассом) и бронзу (100 м вольным стилем).Вячеслав Ленский (класс S6) — серебро (100 м на спине), 2 бронзы (100 м и 400 м вольным стилем).Егор Щевелев (класс S6) — бронза (50 м вольным стилем).Самарские спортсмены дважды стали третьми в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем и 4х50 комбинированная. В эстафете вольным стилем призерами стали Цыпленков Иван, Ленский Вячеслав, Пульвер Кирилл и Щевелев Егор, а в комбинированной эстафете: Ленский Вячеслав, Беляев Василий, Пульвер Кирилл, Ксенофонтов Дмитрий.Елизавета Тимонина (класс S8) была четвертой на дистанции 400 м вольным стилем, также четвертой на дистанции 100 м брассом стала Марина Запевалова (класс SB9). Ганечкин Константин (класс S6) был 6 на дистанции 50м баттерфляем. Петрукович Альбина (класс S9) 7 на дистанции 400м вольным стилем. Безногова Татьяна (класс S10) была 8 на дистанции 400м вольным стилем.В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место.Чемпионат среди ЛИНОльга Потешкина (класс S14) получила серебро (100 м баттерфляем) и 3 бронзы (200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м на спине).Чемпионате среди ЛНЗАндрей Буков (класс S13) завоевал 2 золотых медали (50 м и 100 м баттерфляем) и серебро (50м вольным стилем). 3Анастасия Викулова (класс S11) — 2 серебра (50 м и 100 м баттерфляем), 3 бронзы (400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 50 м брассом).Поздравляем наших спортсменов, а также их тренеров — Ларису Олейникову, Николая Яськова, Анжелику Матвееву, Галину Сухареву, Сергея Иванова, Елену Белкову, Андрея Букова, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО.