Самарские пловцы завоевали 32 медали на чемпионате России среди спортсменов с нарушениями здоровья
24 января 2020 15:01
98
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 субъектов РФ. Команда Самарской области завоевала 32 медали.
Самарскую область на чемпионате представляли спортсмены: Яна Костина, Вячеслав Ленский, Беляев Василий, Петрукович Альбина, Безногова Татьяна, Ганечкин Константин, Пульвер Кирилл, Запевалова Марина, Буков Андрей, Викулова Анастасия (все — Самара), Сухарев Сергей, Щевелев Егор, Цыпленков Иван, Ксенофонтов Дмитрий, Потешкина Ольга (все — Тольятти), а также Тимонина Елизавета (Отрадный).
Чемпионат среди лиц с ПОДА
Сергей Сухарев (класс S7) завоевал 3 золотых медали (дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), серебро (50 м баттерфляем) и бронзу (100 м на спине).
Яна Костина (класс S1) — 2 золота (100 м на спине, 50 м на спине), 2 серебра (50 м вольный стиль, 200 вольный стиль в объединенном классе s1 — s2).
Кирилл Пульвер (класс S6) выиграл 3 серебряных медали (100 м и 400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием).
Иван Цыпленков (класс S2) получил серебро (50 м брассом) и бронзу (100 м вольным стилем).
Вячеслав Ленский (класс S6) — серебро (100 м на спине), 2 бронзы (100 м и 400 м вольным стилем).
Егор Щевелев (класс S6) — бронза (50 м вольным стилем).
Самарские спортсмены дважды стали третьми в эстафетном плавании 4х50 вольным стилем и 4х50 комбинированная. В эстафете вольным стилем призерами стали Цыпленков Иван, Ленский Вячеслав, Пульвер Кирилл и Щевелев Егор, а в комбинированной эстафете: Ленский Вячеслав, Беляев Василий, Пульвер Кирилл, Ксенофонтов Дмитрий.
Елизавета Тимонина (класс S8) была четвертой на дистанции 400 м вольным стилем, также четвертой на дистанции 100 м брассом стала Марина Запевалова (класс SB9). Ганечкин Константин (класс S6) был 6 на дистанции 50м баттерфляем. Петрукович Альбина (класс S9) 7 на дистанции 400м вольным стилем. Безногова Татьяна (класс S10) была 8 на дистанции 400м вольным стилем.
В общекомандном зачете среди лиц с ПОДА Самарская область заняла 7 место.
Чемпионат среди ЛИН
Ольга Потешкина (класс S14) получила серебро (100 м баттерфляем) и 3 бронзы (200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м на спине).
Чемпионате среди ЛНЗ
Андрей Буков (класс S13) завоевал 2 золотых медали (50 м и 100 м баттерфляем) и серебро (50м вольным стилем). 3
Анастасия Викулова (класс S11) — 2 серебра (50 м и 100 м баттерфляем), 3 бронзы (400 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием и 50 м брассом).
Поздравляем наших спортсменов, а также их тренеров — Ларису Олейникову, Николая Яськова, Анжелику Матвееву, Галину Сухареву, Сергея Иванова, Елену Белкову, Андрея Букова, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1873
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1654
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1917
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8954
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9270
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9084
Спорт в регионе
24 января 2020 15:01
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 субъектов РФ. Спорт в регионе
98
24 января 2020 14:54
Начало – 12:30. Вход для зрителей свободный. Спорт в регионе
102
24 января 2020 12:06
Ожидается участие около 100 спортсменов. Спорт в регионе
128
23 января 2020 18:54
Британка Зои Джонс в свои 40 лет соревнуется в паре с 28-летним Кристофером Бояджи. Спорт в регионе
13574
23 января 2020 15:14
Подопечные Галины Комаровой не проиграв ни одного матча, набрали максимальное количество очков в квалификационном раунде и вышли из группы с первого места. Спорт в регионе
342
23 января 2020 14:53
В 2019 году спортсменка дважды стала победительницей II Европейских игр в Минске! Спорт в регионе
327
23 января 2020 14:45
Новое футбольное поле и крытый манеж. Спорт в регионе
359
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
309
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1835
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
654
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1548
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1293
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
864
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
880
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1316
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1425
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1683
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2778
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3310
Мероприятия