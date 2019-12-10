Самарские пловцы завоевали 21 медаль на Кубке России (ПОДА)
10 декабря 2019 14:54
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Кирилл Пульвер (класс S6) завоевал 3 золотые медали (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 400 метров вольным стилем), 1 серебро (100 метров на спине), 1 бронзу (50 метров вольным стилем). Также Кирилл выполнил норматив мастера спорта международного класса на дистанции 400 метров вольным стилем.
Сергей Сухарев (класс S7) трижды финишировал первым (50 м, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем), был вторым (400 м вольным стилем) и третьим (100 м на спине).
Яна Костина (класс S1) выиграла 3 золота (50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине), 1 бронзу (50 метров на спине).
Егор Щевелев (класс S6) завоевал золото (50 м вольным стилем), серебро (100 м вольным стилем) и 2 бронзы (400 м вольным стилем, 50 м баттерфляем).
У Вячеслава Ленского (класс S6) — 1 золото (100 м на спине) и 1 серебро (400 м вольным стилем).
Альбина Петрукович (класс S9) победила на дистанции 400 метров вольным стилем.
Василий Беляев (класс S5) и Константин Ганечкин (класс S6) стали пятыми на дистанциях 100 метров брассом и 50 метров баттерфляем соответственно.
Тренеры спортсменов: Лариса Олейникова, Галина Сухарева, Анжелика Матвеева, Николай Яськов.
Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с высокими результатами, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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