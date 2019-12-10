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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские пловцы завоевали 21 медаль на Кубке России (ПОДА)

10 декабря 2019 14:54
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В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов из 28 регионов страны. Самарскую область представляли 8 спортсменов.
С 4 по 7 декабря в городе Раменское (Московская область) состоялся Кубок России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов из 28 регионов страны. Самарскую область представляли 8 спортсменов, которые завоевали 21 медаль: 12 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Кирилл Пульвер (класс S6) завоевал 3 золотые медали (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием, 400 метров вольным стилем), 1 серебро (100 метров на спине), 1 бронзу (50 метров вольным стилем). Также Кирилл выполнил норматив мастера спорта международного класса на дистанции 400 метров вольным стилем.

Сергей Сухарев (класс S7) трижды финишировал первым (50 м, 100 м вольным стилем, 50 м баттерфляем), был вторым (400 м вольным стилем) и третьим (100 м на спине).

Яна Костина (класс S1) выиграла 3 золота (50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине), 1 бронзу (50 метров на спине).

Егор Щевелев (класс S6) завоевал золото (50 м вольным стилем), серебро (100 м вольным стилем) и 2 бронзы (400 м вольным стилем, 50 м баттерфляем).

У Вячеслава Ленского (класс S6) — 1 золото (100 м на спине) и 1 серебро (400 м вольным стилем).

Альбина Петрукович (класс S9) победила на дистанции 400 метров вольным стилем.

Василий Беляев (класс S5) и Константин Ганечкин (класс S6) стали пятыми на дистанциях 100 метров брассом и 50 метров баттерфляем соответственно.

Тренеры спортсменов: Лариса Олейникова, Галина Сухарева, Анжелика Матвеева, Николай Яськов.

Поздравляем наших спортсменов и их тренеров с высокими результатами, передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:     пресс-служба минспорта СО
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