Самарские пловцы выиграли 4 медали чемпионата России

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Спортсмены Самарской области завоевали 4 медали.Золотые награды получили Александр Кудашев на дистанции 200 метров баттерфляем (1 минута 56,71 секунды) и Ирина Кривоногова на 400 метрах комплексом (4 минуты 46,66 секунды).Серебро завоевала Софья Чичайкина на дистанции 200 метров баттерфляем (2 минуты 13.96 секунды).В женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем команда Самарской области (КРИВОНОГОВА Ирина, ЧЕРНЯТИНА ОлесяЧИЧАЙКИНА Софья, ГУЖЕНКОВА Анастасия) финишировала на 2 месте (8 минут 8.25 секунды).В общекомандном зачете Самарская область заняла 6 место, передает пресс-служба минспорта СО.