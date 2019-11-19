Самарские пловчихи завоевали медали всероссийских соревнований (спорт ЛИН)
19 ноября 2019 15:28
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Выступление самарской команды в Саранске стало первым официальным стартом сборной команды региона по спорту ЛИН. И дебют получился успешным — самарские спортсмены завоевали 3 золота и 2 серебра на чемпионате России, 3 серебра и 3 бронзы на всероссийских соревнованиях.
Состав команды: МС Ольга Потешкина (КСДЮСШОР № 10 «Олимп», г. Тольятти. Тренеры Е.В. Белкова и А.И. Журавлёва), Софья Алёшина, Мария Сафронова и Мария Сержантова (СШОР № 8 г. Самара, тренер Е.В. Махова).
Мастер спорта Ольга Потешкина была заявлена в пяти индивидуальных видах программы чемпионата России и во всех завоевала по медали:
— золото на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:43.75;
-серебро на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 29.90;
-золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2:38.91;
-серебро на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:15.29;
— золото на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 2:18.90.
Софья Алешина (Самара) добавила в актив Сборной команды три серебра и два золота. На дистанции 50 метров вольным стилем Софья стала бронзовым призером всероссийских соревнований (46.79). Завоевала две серебряные медали на дистанции 50 метров на спине (53.95) и 100 метров комплексным плаванием (1.55.65). Также она заработала серебро на дистанции 50 метров баттерфляй (55.29) и стала бронзовым призером всероссийских соревнований на дистанции 50 метров брассом (1.02.85).
Мария Сафронова (Самара) стала обладательницей бронзовой медали на всероссийских соревнованиях на дистанции 50 метров баттерфляй (56.53).
Кроме того, самарская команда вышла на старт комбинированной женской эстафеты 4*50 метров в программе чемпионата России. Состав команды: Мария Сафронова (этап на спине), Софья Алёшина (брасс), Ольга Потешкина (баттерфляй), Мария Сержантова (вольный стиль). На финише пловчихи стали четвертыми с результатом 3.42.21, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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