Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он получил судимость и условный срок.
Областной чиновник разгласил государственную тайну и был за это наказан
Здесь есть на что посмотреть. Сенсорные терминалы с игровым и развивающим модулями, графические планшеты и электронные книги, а также компьютерный класс.
В селе Обшаровка Приволжского района открылась модельная библиотека
В партере большого зала филармонии выделены максимально приспособленные для просмотров 177 мест.
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Семья получает финансовую поддержку в рамках национального проекта «Демография».
Стать мамой никогда не поздно: состоялся пресс-тур в гости к молодой самарской семье Курбаевых
На сцене концертно-театрального комплекса «Дирижабль» в воскресенье выступят лучшие барабанные школы города.
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Ночью в Самарской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до -8, -13 °C, местами до -18 °C
Он был отмечен в номинации «Лучший партнерский проект туристического события».
Проект «Кошка - хвост трубой» получил награду Национальной Премии «Russian Event Awards - 2019»
В ближайшее время планируется допросить подозреваемую. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
В Татарстане завели дело на мать, пустившую шестилетнего сына за руль машины
сегодня  Вторник, 19 ноября, 19:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/11:
USD 63.75
-0.14
EUR 70.53
0.12
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские пловчихи завоевали медали всероссийских соревнований (спорт ЛИН)

19 ноября 2019 15:28
120
В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 31 региона России.
С 14 по 17 ноября в Саранске проходили чемпионат, первенство России и всероссийские соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 31 региона России, в том числе команда Самарской области.

Выступление самарской команды в Саранске стало первым официальным стартом сборной команды региона по спорту ЛИН. И дебют получился успешным — самарские спортсмены завоевали 3 золота и 2 серебра на чемпионате России, 3 серебра и 3 бронзы на всероссийских соревнованиях.

Состав команды: МС Ольга Потешкина (КСДЮСШОР № 10 «Олимп», г. Тольятти. Тренеры Е.В. Белкова и А.И. Журавлёва), Софья Алёшина, Мария Сафронова и Мария Сержантова (СШОР № 8 г. Самара, тренер Е.В. Махова).

Мастер спорта Ольга Потешкина была заявлена в пяти индивидуальных видах программы чемпионата России и во всех завоевала по медали:

— золото на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:43.75;

-серебро на дистанции 50 метров вольным стилем с результатом 29.90;

-золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием с результатом 2:38.91;

-серебро на дистанции 100 метров на спине с результатом 1:15.29;

— золото на дистанции 200 метров вольным стилем с результатом 2:18.90.

Софья Алешина (Самара) добавила в актив Сборной команды три серебра и два золота. На дистанции 50 метров вольным стилем Софья стала бронзовым призером всероссийских соревнований (46.79). Завоевала две серебряные медали на дистанции 50 метров на спине (53.95) и 100 метров комплексным плаванием (1.55.65). Также она заработала серебро на дистанции 50 метров баттерфляй (55.29) и стала бронзовым призером всероссийских соревнований на дистанции 50 метров брассом (1.02.85).

Мария Сафронова (Самара) стала обладательницей бронзовой медали на всероссийских соревнованиях на дистанции 50 метров баттерфляй (56.53).

Кроме того, самарская команда вышла на старт комбинированной женской эстафеты 4*50 метров в программе чемпионата России. Состав команды: Мария Сафронова (этап на спине), Софья Алёшина (брасс), Ольга Потешкина (баттерфляй), Мария Сержантова (вольный стиль). На финише пловчихи стали четвертыми с результатом 3.42.21, передает пресс-служба минспорта СО. 



Фото:    пресс-служба минспорта СО
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1659
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1423
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1689
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8674
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9077
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8815
Весь список
Спорт в регионе
19 ноября 2019  15:28
В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 31 региона России.
Самарские пловчихи завоевали медали всероссийских соревнований (спорт ЛИН)
В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 31 региона России.  Спорт в регионе
120
19 ноября 2019  13:22
Крыльям Советов хотят сократить бюджетное финансирование
«Крыльям Советов» хотят сократить бюджетное финансирование
Бюджет клуба на сезон-2020/21 останется без изменений. Спорт в регионе
214
19 ноября 2019  12:26
В Тольятти открыта спортивная площадка ГТО в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»
В Тольятти открыта спортивная площадка ГТО
Она появилась в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Спорт в регионе
248
19 ноября 2019  11:49
Стартовала продажа абонементов на второй круг Чемпионата России 2019/20
Стартовала продажа абонементов на второй круг Чемпионата России 2019/20
Стоимость абонементов – от 1575 рублей. Спорт в регионе
149
19 ноября 2019  10:10
Баскетбольная Самара продолжает побеждать!
Баскетбольная «Самара» продолжает побеждать!
Наша команда единолично возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. Спорт в регионе
146
18 ноября 2019  19:37
Этот результат позволил спортсменке войти в состав сборной России.
На первенстве России по дзюдо тольяттинка София Редькина выиграла бронзу
Этот результат позволил спортсменке войти в состав сборной России.  Спорт в регионе
298
18 ноября 2019  17:55
В субботу в «МТЛ Арене» состоялись финальные бои чемпионата России по боксу, проходившего в Самаре с 9 по 16 ноября.
Федерация бокса России отметила высокий уровень организации чемпионата в Самаре
В субботу в «МТЛ Арене» состоялись финальные бои чемпионата России по боксу, проходившего в Самаре с 9 по 16 ноября.   Спорт в регионе
316
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
267
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
266
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
537
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
684
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
499
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
369
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
485
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1554
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2150
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1461
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1761
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1941
Весь список

Мероприятия
В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
В Самаре пройдёт концертное шоу «Барабаны Самары»
В СОУНБ презентуют сборник лауреатов Межрегионального конкурса «Сестра таланта – 2019»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные