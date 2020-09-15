Самарские гребцы выиграли чемпионат России

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В Казани состоялся чемпионат России по академической гребле. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 18 регионов страны. У самарских гребцов 6 медалей.

Максим Телицын (СШОР — 6, тренер — Д.Стрельцов) в парной двойке и четверке парной (легкий вес) занял 1 место.

Александр Вязовкин (СШОР — 6, тренер — Д.Стрельцов) завоевал золото в мужской одиночке.

Елена Азизова (СШОР-6, тренер — Е.Гречина) в женской двойке парной (легкий вес) заняла 1 место, в женской четверке парной (легкий вес) — 2 место.

Алина Завитневич (СШОР-6, тренер — Е.Гречина) в женской одиночке (легкий вес) выиграла серебро.

Максим Телицын, Александр Вязовкин и Елена Азизова отобрались на чемпионат Европы по гребному спорту, который будет проходить в Познани (Польша) с 9 по 12 октября, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО