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Самарские гребцы выиграли чемпионат России

17 августа 2020 11:11
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В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 30 регионов.
В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 30 регионов.

Гребцы Самарской области завоевали 9 медалей.

Михаил Павлов занял 1 место в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и каноэ-двойке на 500 метров.

Павел Петров завоевал бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и золото в каноэ-двойке на 500 метров.

Ксения Курач победила в каноэ-одиночке и каноэ-двойке на дистанции 500 метров, каноэ-одиночке на 5000 метров. В каноэ-одиночке на 200 метров она стала второй.

Иван Лиховидов в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров занял 3 место, передает пресс-служба облправительства. 
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