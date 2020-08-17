Самарские гребцы выиграли чемпионат России

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Гребцы Самарской области завоевали 9 медалей.Михаил Павлов занял 1 место в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и каноэ-двойке на 500 метров.Павел Петров завоевал бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и золото в каноэ-двойке на 500 метров.Ксения Курач победила в каноэ-одиночке и каноэ-двойке на дистанции 500 метров, каноэ-одиночке на 5000 метров. В каноэ-одиночке на 200 метров она стала второй.Иван Лиховидов в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров занял 3 место, передает пресс-служба облправительства.