Самарские дзюдоисты завоевали медали всероссийских соревнований
25 ноября 2019 20:15
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Так, весовая категория 90 кг у юниоров стала коронной для воспитанников клуба «Дзюдо 98». Сразу два воспитанника Иванова А.И., Сатониной Е.В., Иванова Д.А. завоевали призовые места: Глеб Шумилов стал вторым, а Артем Устемиров третьим.
Ольга Медведева (ВС, тренеры Савинов А.А., Паршиков И.В., Кузнецов А.В.) выиграла серебро в весовой категории 57 кг, а Надежда Румянцева (МБУ г.о. Самара СШОР №11 им. В.В. Ольховского, тренеры Сараева А.А., Румянцева Е.В.) – бронзу в весовой категории 63 кг.
Турнир является мастерским и отборочным на первенство России по дзюдо до 23 лет 2020. Путевки на него получили победители соревнований в Екатеринбурге, передает пресс-служба минспорта СО.
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