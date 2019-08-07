Самарские депутаты обсудили с руководством "Крыльев Советов" перспективы развития клуба

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Депутатам показали условия, где живет и тренируется команда, после чего пригласили к обсуждению имеющихся вопросов.В начале встречи врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов"выступил с подробным докладом о жизнедеятельности "Крыльев" за последние 5 лет, аспектах финансирования и формировании бюджета клуба.– Содержание "Крыльев Советов" – это существенная нагрузка на региональный бюджет. Поэтому у депутатского корпуса, принимающего решения по формированию и распределению областного бюджета, возникают вопросы по финансированию "Крыльев". Мы готовы давать все разъяснения. Надо понимать, что сегодня, в отсутствие титульных спонсоров, команда без поддержки области не сможет выступать в Премьер-лиге. Есть определенная футбольная экономика, и чтобы клубу быть конкуретноспособным, необходимо обеспечить его соответствующее финансирование. Этим объясняются объемы бюджета "Крыльев" и расходы клуба, в том числе в части фонда зарплаты игроков.Другой вопрос, и вполне справедливый, что профессиональный спортивный клуб должен привлекать спонсоров. И перед "Крыльями" стоит задача по увеличению доли внебюджетного финансирования. За последние годы клубу удалось существенно увеличить объемы спонсорской поддержки и самостоятельно привлеченных средств. Но найти крупного инвестора, который бы взял на себя хотя бы треть бюджета клуба, не так просто. "Крылья" продолжают работать в данном направлении, глава регионапоручил активнее заниматься привлечением спонсоров, и лично участвует в этом процессе. Не стоит забывать, что у "Крыльев" остаются старые кредиторские задолженности, оставшиеся со времен прежних собственников и руководителей. Хочу подчеркнуть, что мы не только ни на рубль не увеличили долговую нагрузку клуба, но и смогли значительно ее сократить, – сказал Дмитрий Шляхтин.Председатель бюджетного комитета Самарской Губернской думыотметил, что бизнес региона должен помогать "Крыльям", а клуб, в свою очередь, быть более открытым для власти, потенциальных инвесторов и болельщиков:– "Крылья Советов" очень важны для Самарской области. Клуб надо поддерживать, это один из наших символов. Нужно искать якорных спонсоров. Бизнесу необходимо обратить внимание на "Крылья". Если хотя бы 3-5 крупных предприятий поддержат "Крылья", то это позволит снизить нагрузку на областной бюджет, а команде дадут возможности решать более высокие задачи. Клуб должен быть более открытым, чтобы болельщики, общественность, депутаты, не обсуждали какие-то слухи о том, как расходуются средства, куда идут бюджетные деньги. Сегодня не имея фактов можно легко запустить любую информацию, и ее будут тиражировать. Здесь "Крылья" должны быть доступными для получения достоверной информации. И то что сегодня руководство клуба встречается с депутатами, отвечает на все вопросы – правильно, – отметил он.Ряд вопросов от депутатов касался спортивных результатов "Крыльев Советов", игры команды, усиления состава. Для ответа на эти вопросы на встречу был приглашен главный тренер "Крыльев"– Понимаю, что результат пока не тот, которого все от нас ждут. Мы перестраиваем игру команды. Где-то нам пока не везет. С точки зрения футбола на игру "Крыльев" сейчас, возможно, стало интереснее смотреть. Мы должны исправить нынешнее турнирное положение команды и показывать яркий футбол, который будет нравиться болельщикам. Нам желательно усилить состав 4 игроками серьезного уровня, чтобы, как минимум, избежать стыковых матчей. Это опорный полузащитник, быстрый фланговый полузащитник, креативный атакующий хавбек, способный играть на позиции "под нападающими", создавать моменты, отдавать хороший пас, самому забивать голы. И также нужен результативный форвард. Для меня важно, что у команды есть поддержка, стабильность, ей созданы все условия для выступления в премьер-лиге", – пояснил Миодраг Божович.Депутат Губернской думы, который был одним из самых активных спикеров на встрече, поднял широкий круг вопросов, связанных с финансированием "Крыльев", расходами клуба, контрактами футболистов, размером их заработной платы, целесообразностью приобретения отдельных игроков и проведения кадровых решений по составу команды. В том числе, он попросил прокомментировать ситуацию с расторжением "Крыльями" контракта с голкипером Георгием Лорией и обстоятельства приглашения Сергея Рыжикова. Руководство "Крыльев" дало разъяснения как по этому, так и по другим вопросам.– Это было решение прежнего тренерского штаба Андрея Тихонова, который сообщил, что не рассчитывает на Лорию. В связи с тем, что в команде уже было два равноценных вратаря и в том числе потому, что Гиорги является легионером, которых на тот момент в заявке было уже 9. Все это привело к принятию этого решения. К тому же нам необходимо было освободить одно место, чтобы заявить Йоана Молло. Отмечу, что клуб с большим уважением относился и относится к Гиорги Лория. Еще во время летних сборов прежнений главный тренер Андрей Тихонов сообщил нам, что не рассчитывает на Лорию и попросил найти другого опытного голкипера. Новая команда за короткий срок для Лории не нашлась, в том числе, не было вариантов с арендой. Мы договорились с ним о досрочном расторжении контракта, клуб обязан был выплатить ему полагающиеся по условиям контракта средства. Невыплата этих средств в дальнейшем привела бы к санкциям со стороны РФС, – прокомментировал генеральный директор "Крыльев"Александр Степанов в конце встречи отметил, что от "Крыльев" ждут лучших результатов в турнирной таблице:– Я – коренной самарец, и могу сказать, что самарцы – гордый народ. Мы привыкли к победным эмоциям. Поэтому ждем от любимой команды только побед. "Крылья" должны решать более высокие и серьезные задачи, нежели сохранение места в премьер-лиге. И, конечно, клуб должен найти себе спонсоров, чтобы областному бюджету не приходилось тратить на команду такие большие средства.По итогам мероприятия депутаты высказали свою удовлетворенность встречей и тем, что получили от руководства клуба подробную информацию по имеющимся у них вопросам. В свою очередь, менеджмент "Крыльев" выразил готовность к открытому и прямому диалогу с депутатским корпусом и болельщиками.Стоит отметить, что в этот же вечер клуб провел неформальную встречу с болельщиками, на которой обсуждались "горячие" вопросы относительно проведения матчей на "Самара Арене". Подробности этой встречи в ближайшее время будут опубликованы на клубном сайте, передает пресс-служба ФК "КС".