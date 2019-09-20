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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские батутисты завоевали медали чемпионата России

20 сентября 2019 14:12
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В Хабаровске завершился личный чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.
В Хабаровске завершился личный чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Спортсмены Самарской области выиграли 3 награды.

В индивидуальных прыжках на батуте у мужчин серебро выиграл Андрей Юдин, бронза у Михаила Мельника.

У женщин на акробатической дорожке Элина Степанова стала второй, передает пресс-служба минспорта СО.
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