Самарская спортсменка выиграла чемпионат мира по пара - армрестлингу

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В Румынии состоялся чемпионат мира по пара — армрестлингу. В нем принимали участие 1 400 спортсменов из 54 стран мира. В чемпионате выступала самарская спортсменка, кандидат в мастера спорта, Ксения Гуляева (тренер — Дмитрий Гребенюк). Она завоевала 2 золотые медали среди юниоров до 23 лет.Это первая в истории самарского армрестлинга чемпионка мира.В январе этого года Ксения Гуляева на первенстве России на обеих руках заработала серебро, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО