Самарская спортсменка выиграла чемпионат мира по пара - армрестлингу
12 ноября 2019 16:12
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Это первая в истории самарского армрестлинга чемпионка мира.
В январе этого года Ксения Гуляева на первенстве России на обеих руках заработала серебро, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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