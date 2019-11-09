Самарская область принимает чемпионат России по боксу
9 ноября 2019 18:04
125
К нам приехали более 300 спортсменов со всей страны, чтобы в честном бою сразиться за титул сильнейшего.
Борцы, занявшие 1-2 места,отбираются в сборную РФ для подготовки к участию в Олимпийских играх.
Соревнования проводятся среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет в различных весовых категориях.
Сегодня состоятся первые бои, победители станут известны 16 ноября.
Губернатор Дмитрий Азаров дал старт соревнованиям и пожелал спортсменам успехов в честной борьбе:
«Сегодня Самарская область вновь принимает спортивные состязания высочайшего уровня-Чемпионат России по боксу! Триста бойцов выйдут на ринг. Выйдут, в том числе,ребята,которые в дальнейшем будут защищать честь страны на Олимпийских играх, потому что Чемпионат отбирает спортсменов в сборную. Я очень рад, что традиции куйбышевской, самарской школы продолжаются и живут, и имена чемпионов нашей родной земли создают условия для того, чтобы мы вновь и вновь принимали этот турнир высочайшего уровня! Сегодня вспоминаем имена Юдина, Шишова, Саитова, Алексеева, и этот перечень мы можем продолжать! Но я уверен, что этот турнир откроет и новые имена звездных бойцов, которые принесут славу и самарскому, и российскому спорту. Пусть победит сильнейший!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1631
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1395
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1669
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8655
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9063
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8793
Спорт в регионе
9 ноября 2019 20:05
В самарском спорткомплексе «МТЛ-Арена» стартовала вечерняя программа чемпионата России по боксу среди мужчин. Спорт в регионе
93
9 ноября 2019 19:32
Всего на матче организаторы ожидают порядка 20 000 болельщиков. Планируется, что около 200 человек будут болеть за "Крылья" в секторе активной поддержки. Спорт в регионе
112
9 ноября 2019 18:04
К нам приехали более 300 спортсменов со всей страны, чтобы в честном бою сразиться за титул сильнейшего. Спорт в регионе
125
9 ноября 2019 12:02
Сейчас и мужская, и женская команды БК «Самара» идут в чемпионате без поражений. Спорт в регионе
197
9 ноября 2019 10:52
Начало в 20:00 по самарскому времени. Спорт в регионе
924
8 ноября 2019 17:13
Чемпионат России по боксу пройдет с 9 по 16 ноября в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена». В нем примут участие более 300 боксеров со всей страны. Спорт в регионе
494
8 ноября 2019 17:07
Голы: Голенков, Кутателадзе ("С"), Репях("С"), Репях("С"), Сапов, Шильцов ("С"). Спорт в регионе
722
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
455
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
597
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
419
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
292
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
370
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
516
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
382
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1414
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2017
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1379
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1676
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1851
Мероприятия