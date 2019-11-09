Самарская область принимает чемпионат России по боксу

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К нам приехали более 300 спортсменов со всей страны, чтобы в честном бою сразиться за титул сильнейшего.Борцы, занявшие 1-2 места,отбираются в сборную РФ для подготовки к участию в Олимпийских играх.Соревнования проводятся среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет в различных весовых категориях.Сегодня состоятся первые бои, победители станут известны 16 ноября.Губернатор Дмитрий Азаров дал старт соревнованиям и пожелал спортсменам успехов в честной борьбе:«Сегодня Самарская область вновь принимает спортивные состязания высочайшего уровня-Чемпионат России по боксу! Триста бойцов выйдут на ринг. Выйдут, в том числе,ребята,которые в дальнейшем будут защищать честь страны на Олимпийских играх, потому что Чемпионат отбирает спортсменов в сборную. Я очень рад, что традиции куйбышевской, самарской школы продолжаются и живут, и имена чемпионов нашей родной земли создают условия для того, чтобы мы вновь и вновь принимали этот турнир высочайшего уровня! Сегодня вспоминаем имена Юдина, Шишова, Саитова, Алексеева, и этот перечень мы можем продолжать! Но я уверен, что этот турнир откроет и новые имена звездных бойцов, которые принесут славу и самарскому, и российскому спорту. Пусть победит сильнейший!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.