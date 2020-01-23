Самарская дзюдоистка Дарья Межецкая награждена Почетной грамотой Президента РФ
23 января 2020 14:53
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В 2019 году спортсменка самарской СШОР 11 дважды стала победительницей II Европейских игр в Минске!
Гордимся нашими спортсменами, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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