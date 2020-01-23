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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская дзюдоистка Дарья Межецкая награждена Почетной грамотой Президента РФ

23 января 2020 14:53
133
В 2019 году спортсменка дважды стала победительницей II Европейских игр в Минске!
Самарская дзюдоистка Дарья Межецкая награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации и знаком отличия!

В 2019 году спортсменка самарской СШОР 11 дважды стала победительницей II Европейских игр в Минске!

Гордимся нашими спортсменами, передает пресс-служба минспорта СО.



Фото:    пресс-служба минспорта СО
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Комментарии


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