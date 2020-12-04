Самарская "Чайка" доступна для любителей активного отдыха круглые сутки

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Самарцы, как и прежде, смогут свободно и бесплатно посещать "Чайку" в Управленческом. Представители учреждения заверили, что не может быть и речи о том, чтобы закрыть доступ на спортивную базу для людей или сделать вход платным, передает СОВА.



Учебно-спортивный центр "Чайка" является государственным автономным учреждением Самарской области, относящимся к министерству спорта региона. Оно не распоряжается земельными участками. Лыжная база занимает участок площадью около 70 га, который передали центру в бессрочное пользование.



​- По-прежнему доступ на трассы осуществляется круглосуточно, а административное здание работает каждый день с утра и до вечера, - подчеркнули в УСЦ "Чайка".



Напомним, что накануне самарцы сообщили в соцсетях, что в районе спортбазы установили бетонный забор и начали вырубать деревья. Появились и предположения, что скоро начнется застройка этой территории.



На это отреагировали представители министерства спорта Самарской области. Они отметили, что территория, о которой идет речь, не относится к базе "Чайка". По сведениям ведомства, земельный участок передан в аренду юридическому лицу по решению министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Заборы установлены только в отдельных местах, чтобы транспорт не заезжал на лыжные трассы.



В Минлесхозе, в свою очередь, отметили, что участок предоставлен юрлицу в аренду по результатам аукциона для осуществления рекреационной деятельности, при этом строительство капитальных объектов на нем не предусмотрено.



В центре "Чайка" сообщили, что ни о каком договоре аренды их не предупреждали. По словам администрации, работы начались на участке, который граничит с лыжной базой, вдоль туристической трассы. Сотрудникам удалось выяснить, что, согласно появившемуся​ паспорту объекта, земельный участок передали в аренду​ ООО​ "Лесная сказка".



- Мы тут же обратились в​ Минлесхоз Самарской области с вопросом о том, что происходит. В министерстве нас заверили, что участок передали в аренду и строить капитальные объекты на нем нельзя. Что касается людей, которые ходят по трассам, о чем также переживают самарцы, то это сотрудники выполняют съемку участков для будущего строительства лыжероллерной трассы. А ограждение установлено по предписанию надзорных органов и для защиты трасс от транспорта. Заметим, что общая протяженность трасс на лыжной базе - 35 километров, забор же тянется всего на 400 метров, - пояснили в центре "Чайка". Правда, согласились с тем, что забор можно сделать и лучше. Руководство готово рассмотреть предложения самарцев.

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Фото : Группа учебно-спортивного центра "Чайка" ВКонтакте