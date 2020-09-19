Самарец занял второе место на чемпионате Поволжья по дрифту DRIFT THAT

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19 сентября в Самаре, на площадке торгового комплекса "Амбар" (Южное шоссе,5) прошел финал чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT. В этот раз в автосоревнованиях приняли участие 35 пилотов со всего ПФО, а победителем стал Тарас Шатов из Казани.

Первая половина финального дня соревнований определила своих лидеров, но во второй половине перед заездами топ - 16 начался дождь, который не только сильно усложнил ситуацию на трассе, но и внес корректировки в результаты чемпионата. Но на настроение зрителей погода не повлияла: параллельно тренировочным заездам на площадке работал диджей и выставка самых необычных и редких тюнингованных машин, прошли BurnOut Battle, Stunt Riding Show, соревнования по RC-drift на моделях авто с радиоуправлением. Уже традиционно, особой популярностью пользовалось Drift-taxi - возможностью почувствовать себя вторым пилотом и получить свою порцию адреналина воспользовалось более тысячи человек. На соседней от трассы площадке в этот же день прошел Чемпионат России по автозвуку.

Пилоты в погоне за победой должны были пройти трассу в управляемом заносе на максимальной скорости – 100-110 км/ч рекорд заездов. Всего за время соревнований сожгли более двухсот шин. Трасса включала в себя несколько разных зон: те, в которых не должна оказаться ни одна часть машины и те по которым нужно проехать, придерживаясь определенной траектории. По мнению судей в этот раз плавней всех участников трассу прошел Тарас Шатов из Казани на своем ярком Nissan Silvia S15. Второе место занял Семен Салтыков из Самары, показав мастерство управления настоящим «немцем» BMW E46. Третье место отправляется в Саратов, благодаря Евгению Ташеву и его Nissan Skyline.

В этом году из — за введенных ранее ограничений чемпионат и соревнования переносили несколько раз.

«Соревнования должны были состояться еще весной, но из-за действующих ограничений были перенесены. Это долгожданное событие не только для любителей дрифта Поволжья, но и всей России, учитывая полузакрытые границы с миром. Уникальность DRIFT THAT не только в уровне соревнований, но и в бесплатном доступе для зрителей. Погода усложнила задачу пилотам, но не никак не повлияла на общую атмосферу и настроение», — организатор соревнований, руководитель комитета по дрифтингу АФСО, судья второй категории Василий Шульц.