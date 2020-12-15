Самарец Александр Кудашев - чемпион России по плаванию

С 14 по 19 декабря в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне.
На дорожки бассейна для участия в национальном старте выйдут более 500 сильнейших российских пловцов.
В первый день соревнований самарец Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем, сообщает Минспорта региона.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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