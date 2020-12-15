Самарец Александр Кудашев - чемпион России по плаванию

Объем жилищных кредитов, выданных с начала года Сбербанком в Поволжье, превысил 100 млрд рублей

За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.