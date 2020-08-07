Самара примет чемпионат России по велосипедному спорту

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Впервые в программе этих соревнований не только индивидуальная и групповая гонка, но и вошедшая в программу чемпионатов мира и Европы смешанная командная эстафета, в которой выступят сборные регионов.13 августа: 09:00 мск – женская индивидуальная гонка 27.0 км (9 км х 3 круга), 13:00 мск – мужская индивидуальная гонка 36.0 км (9 км х 4 кр.)14 августа: 10:00 мск – командная смешанная эстафета (для женской и мужской команды по 24.0 км (8 км х 3 кр.)16 августа: 09:00 мск – женская групповая гонка 120.0 км (10 км х 12 кр.), 13:00 мск – мужская групповая гонка 180.0 км (10 км х 18 кр.)В соревнованиях, в частности, примут участие многократный чемпион России Артем Овечкин, чемпион мира среди “андеров” Антон Воробьев, призер юниорского чемпионата мира Анастасия Чурсина, чемпионка мира среди юниоров Айгуль Гареева, призер первенства Европы (U-23) Мария Новолодская.Главный тренер сборной России Иракли Абрамян:“Из-за пандемии многие наши спортсмены остались без соревновательной практики, поэтому нынешний чемпионат России так важен для нас. Спортсменам важно почувствовать себя снова в гонке, вернуть соревновательные ощущения. Это важный психологический момент для гонщиков и гонщиц. К сожалению, из-за закрытых границ в чемпионате России не смогут принять участие гонщики наших профессиональных команд - они находятся в Европе. Но уверен те, кто выступит, сделают все, чтобы гонки получились интересными. На этом чемпионате России мы впервые проведем соревнования в смешанной эстафете, трасса групповой гонки очень интересная по маршруту, а индивидуальная гонка пройдет вокруг стадиона, который принимал чемпионат мира по футболу”, передает пресс-служба облправительства.