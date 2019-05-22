"Самара-Арена": "Локомотив" стал обладателем Кубка России по футболу победив "Урал - 1:0

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Примерно треть зрителей составили активные фанаты "Локомотива" и "Урала", оставшиеся места заняли самарцы. Поклонники футбола пришли на игру целыми семьями, передает пресс-служба департемента информационной политики СО.Единственный мяч в игре забил Дмитрий Баринов на 28-й минуте. Столичной команда в восьмой раз в истории завоевала трофей.Символический старт матчу дал Герой РФ, лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко с МКС.Около стадиона была организована развлекательная программа для болельщиков.Впервые финал турнира состоялся в Самаре, до 2008 года включительно финалы проходили в Москве, позднее Российский футбольный союз (РФС) принял решение о проведении финальных матчей в разных городах страны.«Рад, что нам удалось уговорить руководство федерации провести финальный матч здесь, на "Самара-Арене". И то количество зрителей, которое было на матче, говорит о том, что в Самаре любят футбол. Мы готовы принимать матчи самого высокого уровня, и мы еще раз в этом убедились», - отметил