СШОР №7 получит имя легендарного куйбышевского тренера Владимира Петрова

Школе имени Петрова быть!
ГАУ СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 7 по велоспорту" получит имя легендарного куйбышевского тренера Владимира Петровича Петрова.
Сегодня министром спорта региона Дмитрием Шляхтиным подписано соответствующее поручение в адрес спортшколы.
Владимир Петров - основатель знаменитой куйбышевской велошколы, прославившейся на весь мир.
Его воспитанники 4 раза выигрывали Олимпиаду, 32-чемпионат мира,479-чемпионат страны.
Присвоение СШОР №7 имени В.П.Петрова будет приурочено к 85-летию со дня его рождения - 13 апреля 2021, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий