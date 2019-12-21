СК получил доказательства изменения Родченковым базы данных спортсменов
21 декабря 2019 15:15
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«Подтверждены факты удаленного посещения прежним руководством Антидопингового центра в 2015–2016 годах электронной базы LIMS, содержащей информацию о результатах исследования допинг-проб с ip-адресов, зарегистрированных и размещенных на территории США и ФРГ (протокол посещений с указанием дат, времени и длительности работы в LIMS вручен представителям WADA в январе текущего года)», — цитирует агентство официального представителя ведомства Светлану Петренко.
По словам Петренко, полученные следствием доказательства подтвердили, что Родченков или другие лица вносили изменения в базу данных результатов допинг-проб российских спортсменов.
Помимо этого, ведомство также располагает информацией о том, что экс-глава московской лаборатории передал WADA в рамках сотрудничества некий альтернативный электронный архив лаборатории, истинность данных которого не установлена.
СК выразил готовность работать вместе с правоохранительными органами и спортивными организациями других стран при изучении базы московской антидопинговой лаборатории.
9 декабря исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия.
11 декабря в Москве прошло заседание коллегии Министерства спорта России. Глава ведомства Павел Колобков в его ходе сообщил, что у России есть все основания для того, чтобы оспорить решение исполкома международной организации.
В 2016 году бежавший в США экс-глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Григорий Родченков рассказал на страницах New York Times о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. По итогам расследования Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет признали 43 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
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